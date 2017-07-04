«Хибернианс» выбил «ФКИ Таллинн» из первого квалификационного раунда ЛЧ
Таллин, 4 июля, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Статистика матча («ФКИ Таллинн"/"Хибернианис»)
Gazprom.ru
Футбольное поле
Удары 10/8
Удары в створ 2/5
Владение 62%/38%
Фолы 12/14
Голом отметился бразильский скоростной форвард Хорхе Перейра на 88-й минуте матча.
Составы на матч:
«ФКИ Таллинн»: Игонен, Калимулин, Авилов, Кулиниц, Круглов, Харин, Нестеров, Домов, Дмитриев, Проза.
«Хибернианс»: Хогг, Креузриглер, Руи, Соареш, Диаз, Джексон, Кристенсен, Фейлла, Беззина, Саханек, Перейра.
Главный арбитр матча: Тролейс.
Голы: Перейра 88 — 0:1.