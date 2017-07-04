«Трепча 89» потерпела разгромное поражение от «Викингур Гота» — 1:4
Тирана, 4 июля, 2017, 20:50 — ИА Регнум. На 37-й минуте фарерский хавбэк Сорин Ангел открыл счет точным ударом в дальний угол после заброса из-за штрафной площади — 0:1.
Через 3 минуты Ислами забил мяч в свои ворота — 0:2.
На 52-й минуте фарерский полузащитник Селви Ватнхамар довел счет до разгромного мощным ударом из-за пределов штрафной в ближнюю «девятку» — 0:3.
Через 7 минут Ватнхамар оформил дубль — 0:4.
На 65-й минуте Флорент Хасани забил гол престижа — 1:4.
Статистика матча («Трепча 89"/"Викингур Гота»)
Удары 18/8
Удары в створ 8/5
Владение 58%/42%
Фолы 15/10
Составы на матч:
«Трепча 89»: Манжоли, Потоку, Ислами, Мустафа, Измаку, Луштаку, Хасани, Хайдари, Малоку, Броха, Куртишай.
«Викингур Гота»: Расмуссен, Якобсен, Грегерсен, Якобсен, Хансен, Джорджевич, Ватнхамар, Джурхус, Ангел, Ватхамар, Лавал.
Удаления: Куртишай — 33.
Голы: Ангел 37 — 0:1, Илами (авг) 40 — 0:2, Ватнхамар 52 — 0:3, Ватнхамар 59 — 0:4, Хасани 65 — 1:4.