Махачкала, 4 июля, 2017, 19:45 — ИА Регнум. История политического восхождения Владимира Путина будет представлена в строящемся в Махачкале историческом парке «Россия — моя история», заявил сегодня, 4 июля, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Myhistorypark.ru Интерактивный образовательный проект «Россия – Моя история»

Руководитель республики посетил строительную площадку исторического парка, который, по словам главы дагестанского правительства Абдусамада Гамидова ведется строго по графику, а по некоторым видам работ и с опережением.

«Вся история, в том числе история политического восхождения Владимира Путина через события 1999 года будет сконцентрирована здесь… Эта работа патриотическая, и я убежден, что при таком ответственном подходе вовремя сдадим музей. Музей «Россия — моя история» станет украшением столицы Дагестана. Территория музея будет полностью обустроена. Для горожан здесь появится парковая зона… Важно, чтобы и население относилось к таким инициативам бережно и с пониманием», — цитирует управление пресс-службы Рамазана Абдулатипова.

В музее будут созданы 3D-инсталляции, панорамные кинотеатры и проекционные экраны. Дагестанцы получат возможность в интерактивном формате «оживить» страницы насыщенной истории своей страны и республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января — начале февраля в Махачкале прошло широкое общественное обсуждение, в том числе и в соцсетях, планов строительства музея «Россия — моя история» в парке имени Ленинского комсомола. Предполагалась частичная вырубка парка под нужды объекта. Обсуждение сопровождалось протестными акциями в парке.

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6 февраля Рамазан Абдулатипов во время ежегодного выступления перед парламентом региона, заявил, что решение о строительстве музея именно в этом месте окончательно не принято. Парк, по его словам, одно из семи мест, которые рассматриваются для проекта.

«Но то, что люди выступили против, это хорошо. Значит демократия дошла до Дагестана», — сказал тогда Абдулатипов.

А уже 8 февраля в своем Instagram Рамазан Абдулатипов сообщил, что исторический парк и музей «Россия — моя история» было решено строить на проспекте Имама Шамиля, а не в парке Ленинского комсомола.

Музей планируется сдать в эксплуатацию уже в 2017 году.

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