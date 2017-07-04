Москва, 4 июля, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по законодательству рекомендовл нижней палате парламента принять законопроект, повышающий порог задолженности, влекущий ограничение права вождения автотранспорта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вождение

Суть этих поправок состоит в увеличении минимальной суммы долга, позволяющей ограничить права должника на управление автомобилем. Будет предложено увеличить эту сумму с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, вопрос повышения этой планки обсуждался в ходе принятия закона об исполнительном производстве. После того, как правительство повысило минимальное значение суммы задолженности для ограничения права выезда за границу, будет логично и справедливо уравнять его с порогом по ограничению водительских прав

При этом Лысаков подчеркнул, что эти поправки не будут действовать в случае задолженности по алиментам, а также в отношении лиц, совершивших уголовные преступления.

Напомним, с января 2016 года вступил в силу закон, позволяющий ограничивать право вождения автотранспорта за долги, превышающие сумму в 10 тыс. рублей. Должник, к которому применены санкции судебных приставов, не имеет права садиться за руль до оплаты своей задолженности.