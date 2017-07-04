Вильнюс, 4 июля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. В курортной литовской Паланге на некоторых участках побережья образовалась экстремальная ситуация — штормовая погода и непрекращающиеся ливни смыли часть пляжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 июля. Такая ситуация сложилась из-за дождливой ветреной погоды.

Фото: Скриншот с Facebook Ориюса Гасановаса

Все выходные, 1 и 2 июля, в Литве шли дожди, дул сильный ветер, и это привело к экстремальной ситуации на главном пляже страны — вода и волны ударялись о находившийся на пляже бар, а вода дошла практически до дюн. Как пляж выглядит прямо сейчас наглядно на своей странице в социальной сети Facebook продемонстрировал литовский журналист Ориюс Гасановас. Он утверждает, что ситуация действительно серьезная — море снесло кабинки для переодевания, их из воды вытаскивают спасатели, они также зовут на пляж добровольцев, чтобы те помогли справиться со стихией.

«Сейчас уже снесены кабинки для переодевания, спасатели вытаскивают их из моря, мы уже по радио зовем добровольцев, чтобы они помогли сыпать в мешки песок, чтобы построить что-то похожее на баррикаду. Опора, на которой стоит помещение Zip fm (литовская развлекательная радиостанция — прим. ИА REGNUM ), уже висит в воздухе», — утверждает журналист.

По его словам, представителей самоуправления на пляже не видно, ситуацию пытаются исправить только спасатели и работающие здесь бармены и предприниматели: «Представителей самоуправления я не вижу, работают бармены Mojo Lounge, сейчас подключились спасатели и приглашенными нами добровольцы. Но никаких чиновников здесь нет. И дорожки висят в воздухе, можешь идти и упасть. Если самоуправление ничего не сделает, будет печально. Общественный туалет в мае был далеко, сейчас он уже рядом с берегом».

На фотографии, которой поделился журналист, видно, как люди пытаются обуздать волны Балтийского моря — с помощью мешков отгородить от воды находящийся на пляже бар и другие объекты.

Рядом с Палангским мостом в Балтийское море, который стал символом Паланги, пляж сузился больше всего. Находящееся здесь кафе уже почти омывают морские волны. Ранее ширина пляжа достигала 35−40 метров.

Песок с пляжей постоянно уносят процессы эрозии, вызываемые морскими волнами, поэтому службы, присматривающие за этими зонами, спасают положение, привозя песок из других мест. В последний раз пляжи Паланги пополнялись привезенным песком в 2006—2012 годах. Тогда здесь было насыпано более 453 куб. м песка. Это проект обошелся почти в 2 млн евро, его финансировали структурные фонды ЕС.

По словам эколога Палангского самоуправления Реды Кайрене, за четыре года пляжи Паланги вновь сузились на 26%. Этому значительно способствовал бушевавший здесь в 2015 году ураган Феликс.

Обычно такой песок выкапывается со дня моря далеко от берега. В Клайпеде положение спасают работы по обновлению залива порта. Только в этом году во время работ по углублению залива пляжи портового города полнили более 25 тыс. куб. м нового песка.

Различные стихийные бедствия и ураганы уже не первый раз разрушают пляжи, излюбленные отдыхающими. До 1995 года ширина берега в Паланге достигала 60−70 м, а высота пляжей — 3−3,5 м, но за 10 лет берег сузился до 12−25 м, а высота пляжей во многих местах меньше метра.

В следующий раз пополнять пляжи Паланги песком планируется в 2019 году.

Отметим также, что Паланга стала популярным местном отдыха у жителей Москвы. Этим летом стал курсировать прямой авиарейс Москва-Паланга-Москва.