Симферополь, 4 июля, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получит вертолёт. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения РК Александр Голенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Russianhelicopters.aero Санитарная авиация

«Наш центр медицины катастроф уже готов к работе санитарной авиации. Мы уже в торгах, будем принимать вертолёт, который позволит транспортировать пациентов как между нашими медицинскими организациями, так и в другие регионы, например, в Краснодарский край или Ростов. У нас уже были такие случаи», — заявил министр, так и не уточнив марку летательного аппарата.

Бригада аэромобильных сотрудников на базе центра была подготовлена ещё в прошлом году, однако пока санавиация в Крыму представлена специальными автомобилями.

Министр также отметил, что оборудование, которым оснастили новый республиканский симуляционный центр экстренной медицины, есть далеко не во всех учебных заведениях медицинского профиля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, помимо дефицита современного оборудования в Крыму наблюдается острая нехватка врачей. В частности, по словам главы Минздрава РК, сейчас в республике не хватает порядка 900 врачей. А поскольку в последние годы объём работы сильно возрос, работа специалистов в медицинской сфере усложнилась.

«В Крыму работает 45 тысяч человек в сфере здравоохранения, и только 120 из них приехали из других регионов РФ. Кроме того, людей не хватает для работы на скорой помощи», — отмечал Голенко, подчёркивая, что «кадровый голод» обернётся оптимизацией и последующим закрытием ряда больниц, а также сокращением и без того недостаточного персонала. Так, в середине июня в симферопольском посёлке Гвардейское закрыли детский стационар.

Большинство врачей полуострова связывают с этим фактором острую проблему очередей в медицинских учреждениях, которые сильно раздражают крымчан.

Однако, по мнению заместителя министра здравоохранения РК Антона Шаклунова, которое он озвучил на прошлой неделе, очереди в поликлиниках растут не по этой причине, а из-за того, что медицина в Крыму стала доступней.