Донецк, 4 июля, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала 4 июля изданию «ДНР. Онлайн», что на предстоящих переговорах в Минске намерена поднять вопрос содержания в украинских тюрьмах пленных.

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«На предстоящей встрече в Минском формате я в очередной раз подниму вопрос об условиях содержания наших пленных в украинских тюрьмах. Мы фиксируем все нарушения прав человека, совершенные украинской стороной. Военные преступления не имеют срока давности. И за все преступления против населения Донбасса виновные будут нести ответственность», — отметила Морозова.

По оперативным данным, по состоянию на 30 июня, украинской стороной удерживается 684 человека. Нахождение 419 из них Киевом подтверждено, сведения о 248 лицах отсутствуют либо уточняются. В списке пропавших без вести на сегодняшний день числятся 508 человек.

Напомним, что еще 23 июня Дарья Морозова сообщила, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе окончила процесс верификации пленных.

«Можно сказать, что верификация успешно завершена. Благодаря поэтапной работе были выявлены лица, которые не подтвердили отказ, подписанный под давлением украинских спецслужб», — сказала Морозова.

При этом она отметила наличие несоответствий в документах, предоставленных украинской стороной: «По предварительной договоренности, на встрече представители украинской стороны должны были предоставить справки об освобождении лиц. К сожалению, большая часть из них не соответствует утвержденному приказом Министерства юстиции Украины приложению №9. В справках отсутствует вторая сторона утвержденного документа. Поэтому, чтобы не затягивать переговоры, мною было предложено, что мы детально изучим предоставленные украинской стороной справки и направим письменный ответ по этому вопросу в начале будущей недели».

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22 июня представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что количество украинцев, захваченных в заложники ДНР и ЛНР, выросло со 128 до 132 человек: «Растет список украинских заложников. Украинская сторона требует передать всех 132 заложников, местонахождение которых нам известно. Другая сторона не подтверждает многих из этого списка».

По ее словам, представители республик Донбасса признали результаты проверки лиц, которые не желают возвращаться в ДНР и ЛНР по обмену.

«Вчера даже представители ОРДЛО признали, что закончена верификация граждан, которые не хотят перемещаться на территорию так называемых ДНР и ЛНР. Начинается трудный этап согласования списков», — сказала Геращенко.

Напомним, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что 5 июля 207 года ДНР, ЛНР и Украина начнут обмен пленными.

«Договорились, что на следующей встрече 5 июля должны начать процесс обмена. Процесс верификации завершен, все с этим согласились. Есть расхождения в списках в пять-шесть человек», — сказал Кучма.