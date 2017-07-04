Каир, 4 июля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Парламент Египта одобрил решение президента страны Абделя Фаттаха аль-Сиси продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца, заявил спикер Палаты представителей Али Абделал, 4 июля сообщает Reuters.

(сс) paralingua Египетская полиция

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«Причины, из-за которых был введен режим чрезвычайного положения, все еще не устранены, поэтому режим чрезвычайного положения необходимо продлить», — заявил Абделал.

Парламентарии единогласно проголосовали за продление режима чрезвычайного положения, введенного в апреле текущего года после нападений на христианские храмы.

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Напомним, 9 апреля погибли 45 человек в результате серии террористических атак на христианские храмы и сотрудников правоохранительных органов. В городах Танта и Александрия прогремело четыре взрыва. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).