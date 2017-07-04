Великий Новгород, 4 июля, 2017, 18:02 — ИА Регнум. «Среди причин сделать аборт женщины называют неуверенность в партнёре — 33,7%, материальные трудности — 31%, нежелание иметь детей, болезни, усталость от материнства и другие», — отметили в департаменте здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

За 5 месяцев 2017 года в женские консультации учреждений здравоохранения Новгородской области поставлены на учет 2621 беременная женщина. В настоящее время на учёте по беременности состоит 4389 женщин.

Напомним, Новгородская область относится к регионам с неблагоприятной демографической ситуацией. Одним из путей решения проблемы власти видят сокращение числа абортов, мотивацию женщин, принявших решение о прерывании беременности, на рождение ребенка.

С 2012 года по рекомендации Минздрава в регионе выпущены методические рекомендации, согласно которым обратившиеся за прерыванием беременности должны предварительно получить консультацию психолога. Доабортное медико-психологическое консультирование, как уверяют медики, способствует снижению числа прерываний беременности: за 15 лет число абортов в регионе сократилось вдвое.