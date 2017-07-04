Каир, 4 июля, 2017, 18:09 — ИА Регнум.

Три сотрудника службы безопасности Египта погибли в результате взрыва фугаса на Синайском полуострове, 4 июля сообщает Reuters.

Tienphong.vn Египетская полиция

Взрыв прогремел в районе города Эль-Ариш, административном центре провинции Северный Синай. Бомба взорвалась, когда бронемашина проезжала мимо. Среди погибших был полковник Тамер Шахин, еще 10 человек получили ранения.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, с 2013 года в провинции Северный Синай в результате столкновений с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли сотни полицейских и военнослужащих Египта.

В последние несколько месяцев увеличилось число террористических атак против сил безопасности Египта и мирных жителей со стороны боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С декабря 2016 года около 100 коптских христиан погибли в результате терактов.