Москва, 4 июля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика предложили Корейской Народно-Демократической Республике объявить мораторий на ядерные и ракетные испытания. В свою очередь США и Южная Корея должны будут воздержаться от военных учений вблизи северокорейских границ. Соответствующее совместное заявление выпустили министерства иностранных дел России и Китая.

Mil.ru Россия и КНР

«Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений», — сказано в совместном заявлении внешнеполитических ведомств России и Китая.

Российско-китайская инициатива по снижению напряженности на Корейском полуострове предполагает начало обширного переговорного процесса и утверждение общих принципов взаимоотношений, которые должны включать неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, а также намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную.

Москва и Пекин призывают международное сообщество поддержать российско-китайскую инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая вполне может открыть реальный путь к урегулированию этого застарелого конфликта.