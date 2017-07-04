Архангельск, 4 июля, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Роспотребнадзор провел радиационный контроль на территории сквера на пересечении ул. Поморская — пр. Чумбарова-Лучинского в Архангельске. Поводом для этого послужила зенитная пушка, которая была установлена там четыре года назад. Как выяснилось, ее радиационный фон был повышен в несколько раз.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

«Участков с повышенными значениями мощности дозы гамма-излучения на территории сквера не выявлено, локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют», — сообщили ИА REGNUM в мэрии Архангельска.

По результатам измерений мощность дозы гамма-излучения на территории сквера составляет 0,062 мкЗв/ч (6,2 мкР/ч), что не превышает средних значений естественного радиационного фона на территории Архангельска (0,10 мкЗв/ч (10 мкР/ч).

По данным Архангельской областной службы спасения, то, что зенитная пушка «фонит», обнаружил бдительный архангелогородец. Его бытовой прибор для измерения излучения показал отклонение от нормы во много раз около некоторых деталей орудия.

Как сообщает центр гражданской защиты, на месте были проведены замеры радиоактивного излучения, показавшие, что в радиусе метра от орудия зарегистрирован радиационный фон 0,09 микрозивертов в час, вплотную у пушки есть незначительное превышение.

«В 2:20 4 июля эвакуатор доставил пушку на сцепке к новому месту стоянки в сопровождении автопатруля ГИБДД и оперативной машины МЧС. Транспортировка артиллерийского орудия была осложнена низким клиренсом и заржавевшими подъемными механизмами», — говорится в сообщении спасателей.

После того, как пушку увезли, радиационный фон в сквере Победы вернулся к естественным значениям. Пушка АЗП-57 1946 года выпуска находилась в Архангельске с 2013 года. Предположительно, зенитка прибыла в Архангельскую область из республики Карелия.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, по этому факту следственными органами организована проверка. В ходе нее планируется установить, как зенитное орудие с повышенным радиационным фоном попало в сквер, проводились ли его исследования и так далее.

Сейчас судьбу пушки должна решить специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Возможно, что орудие деактивируют и возвратят на прежнее место в сквер Победы.