Вена, 4 июля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В течение 72 часов Австрия готовится ужесточить контроль на границе с Италией и дополнительно направить до 750 солдат в связи с увеличением числа мигрантов, прибывших на юг Италии, заявил министр обороны Австрии Ханс Петер Доскозил, 4 июля сообщает Deutsche Presse Agentur.

János Korom Dr Австрийская боевая техника

Оборонное ведомство Австрии также намерено направить бронетехнику в Тироль для укрепления отрядов полиции.

В министерство иностранных дел Италии вызвали посла Вены в Риме в связи с запланированным размещением австрийских войск в районе горного перевала Бреннер, через который проходит один из основных транспортных путей Европейского союза. Ежегодно через горный перевал Бреннер проезжают около 5 млн автомобилей.

Официальные представители Италии заявил, что в северном регионе страны не зарегистрировано увеличение количества мигрантов, добавив, что действия австрийских властей связанны с парламентскими выборами, которые состоятся в октябре текущего года.

Напомним, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), из 100 тыс. мигрантов, прибывших в Европейский союз с января текущего года, 85 тыс. человек высадились на берегу Италии. В аналогичный период 2016 года в Италии зарегистрировали 71 тыс. прибывших мигрантов.