Брянск, 4 июля, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Перинатальный центра в Брянске, который был закрыт из-за проверки вентиляции, возобновил свою работу. Об этом 4 июля сообщает ГТРК «Брянск».

Daniel Liporace Новорожденный

Между тем сейчас продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту смерти 11 новорожденных. СМИ и матери погибших детей считают, что в их смерти виноваты врачи. Департамент здравоохранения региона настаивает на том, что каждая смерть произошла по причине, связанной с тем, что в центр попадают женщины, имеющие высокий перинатальный риск.

«В рамках уголовного дела с привлечением специалистов также выясняются вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков», — сообщает ГТРК «Брянск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перинатальный центр был открыт в марте 2017 года. 8 марта сюда приезжал Владимир Путин, который поздравил рожениц и персонал больницы с Международным женским днем.

В июне центр приостановил работу. СМИ сообщили о том, что причиной стала высокая смертность. Департамент опроверг эту информацию. Чиновники заявили, что в центре необходимо провести проверку вентиляционного оборудования, которая требует, чтобы рожениц в здании не было.

Тогда же в департаменте сообщили, что с марта по июнь в центре умерло 11 детей.

21 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил провести проверку перинатального центра. Свои результаты должны представить ведомственная комиссия, прокуратура и Росздравнадзор.

Напомним, что строительство центра началось в 2014 году. Его стоимость оценивалась в 2,2 млрд рублей.