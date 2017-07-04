Новосибирск, 4 июля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области будут упразднены два министерства — социального развития и труда, занятости и трудовых ресурсов. Соответствующее постановление сегодня, 4 июля, подписал губернатор региона Владимир Городецкий. Как пояснили ИА REGNUM в правительстве области, сделано это «в целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, проведения эффективной политики в сфере труда, социальной защиты, управления системой образования»

Леонид Иванович Соломаткин. Игра в карты (фрагмент)

Сам глава региона на пресс-конференции подчеркнул, что главная задача данного решения — «оптимизировать систему управления, привести ее в соответствие с федеральной структурой министерств».

«Предусматривается упразднение двух министерств — министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов — и образование одного общего министерства. Это оптимизация и сокращение управленческого аппарата», — сказал Владимир Городецкий.

В соответствии с постановлением вместо двух региональных ведомств образуется единое министерство труда и социальной защиты Новосибирской области, которому передаются функции бывших министерств. Исключение — функции по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования. Эти функции, которые ранее были возложены на министерство труда, занятости и трудовых ресурсов региона, передаются министерству образования, науки и инновационной политики.

Заместителю губернатора Новосибирской области Александру Титкову поручено в течение двух недель разработать положение о министерстве труда и социальной защиты и внести его на заседание правительства на утверждение.

Под угрозой увольнения

И хотя губернатор сказал, что о кандидатуре нового главы министерства говорить до утверждения положения рано, можно сказать точно, что количество чиновников в результате реорганизации будет сокращено. Должности могут лишиться министр социального развития Сергей Пыхтин, который с лета 2016 года находится на больничном, или «отсиживается на больничном» — как заявляют представители новосибирской общественности. По угрозой увольнения находится и министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игорь Шмидт, который также успел побывать в скандальных ситуациях.

Заказная травля?

Прокуратура Новосибирской области, как ранее сообщало ИА REGNUM, усмотрела в деятельности Сергея Пыхтина признаки конфликта интересов: министр, по версии правоохранителей, использовал труд бюджетников и техники подведомственных министерству учреждений на личной пасеке. По данным фактам прокуратура еще 16 мая 2016 года внесла представление и 13 октября 2016 года направила соответствующую информацию губернатору области. Но так как Пыхтин всё это время находится на больничном, решение о привлечении его к ответственности губернатором так и не было принято.

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Представители общественности усмотрели в продолжительной болезни чиновника попытку уйти от ответственности и пересидеть конфликт на больничном.

Сам министр заявил, что расценивает происходящее вокруг него как «заказную травлю» и говорит, что знает тех людей, кто её начал и ведёт. На обвинения в коррупции отвечал, что он — не олигарх, и вилл у него нет, а есть работа и есть пасека. При этом, министр Пыхтин намерен был выйти на работу, «несмотря на эту заказную травлю».

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Отметим, что Сергей Пыхтин является одним из самых опытных чиновников в новосибирском правительстве — с 2005 года он возглавлял департамент социального развития администрации региона, а с 2010 года стал министром социального развития. Свою должность он сохранил при трех губернаторах: Викторе Толоконском, Василии Юрченко и Владимире Городецком. В то же время, разговоры об отставке Пыхтина возникали и раньше, но всё это время он сохранял свою должность.

Не без скандалов

Игорь Шмидт считается одним из старейших чиновников в команде нынешнего губернатора области Владимира Городецкого. С 1990 по 1994 годы был председателем Комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. С 1994 по 1995 годы — заместителем директора департамента культуры, науки, образования, спорта и молодежной политики Администрации Новосибирской области; директором департамента науки, образования, культуры, спорта и молодежной политики Новосибирской области. Затем год работал на должности заместителя главы администрации Новосибирской области. А с 1996 по 2001 годы был полномочным представителем президента Российской Федерации в Новосибирской области. С 2001 по 2010 годы — руководитель департамента федеральной государственной службы занятости населения Новосибирской области, руководитель департамента труда и занятости населения Новосибирской области. В 2010 году был назначен заместителем председателя правительства области, в 2011 году — заместителем председателя правительства региона — министром труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. И с 2012 года он — министр труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

По данным «Сибкрая», со Шмидтом в последние годы было связано несколько скандальных ситуаций, связанных с неэффективной работой ведомства и упадком в системе среднего профессионального образования. После критики этого направления деятельности министерства был уволен директор Новосибирского машиностроительного колледжа Петр Пешняк.