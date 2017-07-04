Таллин, 4 июля, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что во время совместных военных учений России и Белоруссии «Запад 2017», которые пройдут осенью 2017 года, может имитироваться крупномасштабная военная операция против НАТО. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Кальюлайд публично заявила на заседании правительственного Совета обороны Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

«С августа по октябрь совсем недалеко от нас будут проходить регулярные крупномасштабные военные учения России «Запад». Вместе со своими союзниками мы должны быть и спокойными, и в то же самое время бдительными», — сказала президент.

По мнению Кальюлайд, «есть большая вероятность того, что будет имитироваться крупномасштабная военная операция против НАТО».

«Мы, наверно, увидим и различные информационные операции, цель которых — посеять суматоху и недоверие», — подчеркнула глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные заявления в этом, 2017 году, сделали также власти Литвы и Департамент государственной безопасности Литвы.

Литовские должностные лица говорят, что «в этих учениях атакующего характера примут участие около 100 тыс. военных, а Россия может ими воспользоваться, чтобы сосредоточить на границе больше сил».

По их словам, во время учений «Запад», которые проходили в 2009 и 2013 годах, Россия тренировалась «оккупировать Южную Литву».