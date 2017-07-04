Москва, 4 июля, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения являются непоколебимыми, несмотря на напряжённую обстановку в мире. Такое заявление глава КНР сделал сегодня, 4 июля, в ходе совместной с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным встрече с представителями деловых кругов, СМИ, общественности России и Китая.

Mil.ru Россия и КНР

«Как бы ни изменилась внешняя обстановка, наши решимость и уверенность в развитии российско-китайских отношений остаются непоколебимыми и неизменными», — сказал Си Цзиньпин.

Также глава КНР подчеркнул, что в настоящий момент отношения между двумя странами вступили в «наилучший этап своего развития».

«Это является результатом долгосрочных общих усилий с обеих сторон. Как говорится, чем больше людей подкладывает хворост в костер, тем ярче будет его пламя», — считает Си Цзиньпин.

Кроме того, он заявил, что Пекин намерен усилить координацию и взаимодействие с Москвой в международных делах, чтобы оптимизировать систему глобального управления, защиту и поддержание стратегического баланса и стабильности во всём мире.

Помимо прочего, председатель КНР отметил необходимость взаимодействия стран для совместного преодоления «глобальных угроз и вызовов, таких как терроризм».

«Чтобы вместе стимулировать процесс политического урегулирования горячих точек и в целях формирования нового типа межгосударственных отношений на основе сотрудничества», — сказал он.