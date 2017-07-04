Вильнюс, 4 июля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Конституционный суд Литвы сегодня, 4 июля, признал, что установка закона о воинской повинности, в которой говорится, что от воинской повинности освобождаются духовные лица признанных государством традиционных литовских религиозных сообществ, противоречит Конституции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По постановлению суда, Конституция — это акт равенства граждан, а не привилегий. Поэтому у всех граждан, вне зависимости от их веры, принадлежности к Церкви, занимаемого в ней положения, есть одинаковый конституционный долг пройти военную службу или альтернативную службу в системе обороны.

Как констатировано в постановлении суда, «у каждого гражданина Литвы есть право и обязанность защищать Литовское государство от иностранной вооруженной атаки, также обязательство согласно установленному законом порядку пройти военную службу или альтернативную службу в системе обороны».

Это единственные напрямую утвержденные в Конституции обязательства гражданина перед государством, возникающие из гражданства Литвы, как особой правовой взаимосвязи между государством и его гражданином.

В постановлении Конституционного суда отмечается, что, как и все остальные граждане, священники любой церкви Литвы имеют право выбрать альтернативную службу в системе обороны, если военная служба противоречит их убеждениям.

В постановлении Конституционного суда также учтено правовое регулирование, установленное в законе о воинской повинности, согласно которому военная служба или альтернативная служба в системе обороны может быть отложена для некоторых лиц на индивидуальной основе по веским причинам, в том числе из-за осуществляемой деятельности или занимаемой должности.