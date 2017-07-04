Мадрид, 4 июля, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Италии вызвало австрийского посла «на ковер» и потребовало от него объяснений «действий Вены, создающей напряженность на границе».

un.org Беженцы

«Из ответа посла следует, что Австрия не уверена в непроницаемости итальянских рубежей для ближневосточных и североафриканских беженцев, во множестве прибывающих на Апеннинский полуостров и стремящихся просочиться оттуда в другие страны Европы», — сообщает испанская El Mundo, ссылающаяся на австрийское издание Kronen Zeitung, опубликовавшее интервью министра обороны Австрии Ханса Петера Доскозила.

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«Поток нелегалов растет, и мы должны подготовиться к любому из возможных сценариев развития событий, — сказал глава военного ведомства Австрии. — Италия и Евросоюз запаздывают с реакцией, возможно, они еще не поняли всей опасности процесса. А мы хотели бы избежать повторения ситуации 2015 — 2016 гг., когда беженцы через границу двигались просто толпами».

Доскозил отметил, что «разработан план, в соответствии с которым 750 солдат и четыре броневые машины могут в течение 72 часов прибыть в любую точку границы с Италией в случае необходимости.

Согласно данным Международной организации по миграции, за первые шесть месяцев 2017 года в Италию через Средиземное море перебрались не менее 100 тысяч беженцев. Еще 2247 утонули, не достигнув европейского берега.

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