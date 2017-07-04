Петрозаводск, 4 июля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. В трех из четырех детских загородных лагерей столицы Карелии — лагерях «Дружба», «Уя» и «Айно» — летняя оздоровительная кампания началась только в июле. Как положено, с начала лета, работает только одно учреждение — лагерь «Старт» в Кондопожском районе республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Полностью смены в лагерях удалось укомплектовать только к 3 июля. Как уже сообщалось, открытие первых смен в трех загородных учреждениях детского отдыха было сорвано в связи с замечаниями со стороны Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

В «Дружбе» нужно было поменять аварийные опоры ЛЭП, угрожающие здоровью и жизни воспитанников, а в остальных двух лагерях обнаружили избыток марганца в воде, пить которую, по мнению карельского управления Роспотребнадзора, нельзя. Воду пришлось подвозить. На устранения замечаний ушел месяц.

Как сообщила председатель комитета социального развития мэрии Петрозаводска Римма Ермоленко, чтобы воспользоваться возможностями загородного отдыха смогло как можно большее количество детей, в перечисленных лагерях планируется провести три смены по 18 дней каждая.

В нынешнем году приемка лагерей проходила в более жестких условиях, и одной из причин переноса сроков стало качество воды в скважинах, которую теперь можно использовать только для хозяйственных нужд. Межведомственной комиссией, в которой принимали участие сотрудники ГО и ЧС, УВД, Роспотребнадзора и Ростехнадзора, была проведена большая работа по устранению замечаний, в том числе, по организации подвоза питьевой воды. При этом специалисты не раз отмечали, что и городская администрация, и коллективы загородных лагерей максимально старались исправить ситуацию. В результате комиссия приняла решение об открытии смен во всех наших загородных лагерях», — сказала Римма Ермоленко.

Как сообщает пресс-центр администрации столицы Карелии, несмотря на проблемы с загородными лагерями, дети петрозаводчан в рамках первой смены смогли отдохнуть в дневных пришкольных и профильных лагерях на территории города. Всего в июне работали 14 таких лагерей, в которых занимались 590 детей.

Однако фактический срыв начала летней оздоровительной кампании в Петрозаводске вскрыл несколько больных вопросов, с которыми в середине июня пришлось срочно разбираться замминистра образования и науки России Вениамину Каганову.

Излишнюю, по мнению мэрии карельской столицы, строгость к детским лагерям Вениамин Каганов объяснил прошлогодними трагическими событиями на Сямозере (тогда в детском лагере утонули 14 детей) и пообещал, что вскоре петрозаводские лагеря откроются.

Летняя кампания началась — но с месячной задержкой. А, учитывая случившееся ровно год спустя после Сямозера ЧП на Ладоге (в Импилахтинском заливе перевернулась лодка с пятью детьми, троих до сих пор не нашли), не исключены проблемы с открытием детских лагерей и следующим летом.