Тегеран, 4 июля, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Спустя полтора года после того, как США и ЕС отменили часть антииранский санкций, ИРИ смогла нарастить значительным образом нефтедобычу, приблизившись к досанкционным показателям. Как заявил сегодня, 4 июня, журналистам представитель правительства страны Мохаммад-Бакер Ноубахт, производство черного золота в Иране превысило отметку в 3,9 млн баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM

В период с 22 мая по 21 июня 2017 года нефтедобыча в Иране достигла 3,901 млн баррелей нефти в сутки. Это самый высокий показатель после отмены ограничительных мер. До введения санкций Иран производил в среднем более 4 млн баррелей нефти в день.

Что касается добычи газового конденсата, то он составляет сегодня 692 тыс. баррелей в сутки, добыча природного газа в Иране достигла 853 млн кубометров в сутки.

Напомним, что в 2006 году против Ирана были введены экономические санкции за ядерную программу страны, из-за которых многие иностранные компании были вынуждены выйти из иранских нефтяных и газовых проектов. Отменены они были лишь в январе 2016 года США и Евросоюзом после того, как сторонам удалось договориться насчет ядерной программы, в чем приняла активное участие Россия. За время действия санкций Иран значительно снизил уровень производства нефти и утратил долю на рынке, она в основном досталась Саудовской Аравии.

После снятия ограничительных мер Тегеран объявил, что намерен довести производство черного золото в скором времени до досанкционных показателей. Однако сроки по реализации этих планов постоянно откладывались. Стране необходимы иностранные инвестиции для развития своего нефтегазового сектора, именно в связи с этим было принято решение об утверждении проекта новых нефтяных контрактов для иностранных компаний.

В своем стремлении увеличить добычу нефти Иран, третья страна в ОПЕК по величине нефтепроизводства, отказывалась участвовать в сделке по заморозке уровня добычи черного золота. В результате на итоговом заседании ОПЕК в Вене 30 ноября по вопросу сокращения добычи было принято решение о том, что Иран получит возможность увеличить добычу. Речь шла об уровне в 3,797 млн баррелей в день. К январю 2017 года ИРИ стала производить по 3,707 млн баррелей в сутки. Потом в рамках венских договоренностей постепенно предполагалось добавлять по 90 тыс. баррелей в день к установленной норме.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что 3 июля французская компания Total, китайская CNPC и иранская Petropars подписали сделку почти на $5 млрд о развитии одного из крупнейших в мире нефтегазового месторождения в Персидском заливе «Южный Парс». До этого, в ноябре 2016 года Total и CNPC заключили предварительное соглашение с иранской компанией о разработке месторождения. Доля французской компании в проекте составляет 50,1%, CNPC — 30%, а Petropars — 19,9%.