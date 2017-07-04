Нижнедевицк, Воронежская область, 4 июля, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Двое рабочих погибли в колодце канализационно-насосной станции на территории свинофермы ООО «Черкизово-Свиноводство» в Нижнедевицком районе Воронежской области 4 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Dima SVS Канализационно-насосная станция

По предварительным данным, специалисты по технической эксплуатации и ремонту технологического оборудования этого предприятия выполняли работы по очистке коллектора.

Причина смерти мужчин устанавливается.

В настоящее время прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, в частности, правил охраны труда и техники безопасности в ООО «Черкизово-Свиноводство».

Это уже второй подобный случай в регионе за последние несколько дней. Так, в Россошанском районе 28 июня двое мужчин, которые проводили работы по очистке коллектора, надышались газом. В итоге один из них погиб, второй был госпитализирован.