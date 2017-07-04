Деревня Дворики, Владимирская область, 4 июля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Первые победители конкурса молодежных проектов на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» получили рекомендательные сертификаты на получение грантов на общую сумму 3 миллиона рублей.

Территориясмыслов.рф Молодежный слет «Территория смыслов»

«Всего для участия в конкурсе молодежных проектов было подано 206 заявок. Однако не все проекты были оформлены по установленной форме и не все прошли процедуру регистрации для участия в конкурсе. Также некоторые участники решили не принимать участие в публичной защите проектов.

В итоге, в конкурсе приняли участие 111 проектов. По результатам оценки экспертной группой, рекомендационные сертификаты получат 18 участников на общую сумму 3 миллиона рублей», — сообщил начальник службы Конкурса молодежных проектов Руслан Хусаинов.

Победителями стали ребята из Саратовской, Курской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Липецкой областей, республик Карелия, Коми, Башкортостан, Красноярского и Пермского края и Москвы.

«Мой проект называется «Школа лидеров, дворовый спорт-инструктор». Он уже успешно работает. Суть проста — мы растим специалистов, тех, кто станет лидерами на своих спортплощадках, в тех местах, где они живут. Задача этих людей — получить и распространить среди окружающих знания по химическим и алкогольным зависимостям, продемонстрировать, как они занимаются воркаутом, бегом, скандинавской ходьбой, легкой атлетикой, объяснить, что счастливые люди не пьют, не курят, а увлекаются спортом», — говорит педагог-психолог Петр Любимов из Магнитогорска.

Сейчас у Петра 7 работающих тренеров.

«Я рад, что на Форуме мою работу признали полезной и дали грант в 200 тысяч рублей. Он пойдет на инвентарь — резинки, маты, турники, брусья», — комментирует результаты конкурса номинант.

Эксперты конкурса оценивали проекты по 10-балльной шкале по 8 критериям: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность, публичность.

Также экспертной группой проводились консультации с участниками Конкурса, позволившие улучшить качество представленных проектов. Особенностью данного года является то, что организаторы Конкурса не установили лимиты на каждую из смен, что позволяет выделить финансирование на все достойные инициативы участников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая образовательная смена «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» была организована на форуме «Территория смыслов» впервые. Её участниками стали 1000 представителей студенческих клубов, студенческих СМИ и студенческого актива со всей России.

Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен. Участниками второй смены станут 1000 молодых специалистов в области ИТ и смежных высокотехнологичных отраслей.

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

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