Москва, 4 июля, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был срочно доставлен самолетом МЧС в Москву и госпитализирован в Центральную клиническую больницу управления делами президента. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Kremlin.ru Аман Тулеев

Напомним, с 22 мая 2017 года Тулеев находится в отпуске. Он должен был выйти на работу 19 июня. Однако губернатор Кузбасса дважды продлевал отпуск после сложной операции на позвоночнике и послеоперационного осложнения в виде пневмонии.

1 июля стало известно, что 73-летний Тулеев был доставлен самолётом МЧС в Москву и госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) управления делами президента. Там Тулеев проходит реабилитацию после операции и осложнений.

В администрации президента заявили, что ждут возвращения Тулеева на рабочее место в ближайшее время.

Источник отметил, что Тулеев находится в сознании, общается по телефону с сослуживцами и весьма бодр.