Петрозаводск, 4 июля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. В правительстве Карелии с помощью специалистов федерального Минсельхоза разрабатывают программу поддержки фермеров. Об этом врио главы республики Артур Парфенчиков рассказал после выездного совещания у секретаря Совбеза РФ, которое прошло накануне в Санкт-Петербурге. Ключевой темой встречи стало обеспечение продовольственной безопасности населения.

Павел Рыбин. На молочной ферме. 1959

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обсудил с полпредом Николаем Цукановым, главами регионов Северо-Запада актуальные вопросы национальной безопасности. На совещании рассматривались дополнительные меры самостоятельной обеспеченности субъектов продуктами питания, снижения зависимости территорий от импорта сельскохозяйственной продукции.

Принимавший участие в совещании Артур Парфенчиков прокомментировал итоги встречи с точки зрения развития сельского хозяйства в Карелии:

«Наша задача — привести эффективных собственников на сельхозпредприятия республики, которые требуют серьезных инвестиций, восстановления поголовья и удоев. В первую очередь, это Олонецкий, Питкярантский, Медвежьегорский районы, включая Медвежьегорский молокозавод. Этим мы сейчас занимаемся».

Артур Парфенчиков отметил, что новый собственник уже появился у агрокомплекса «Видлица» (Олонецкий район Карелии), а в ближайшее время приход инвесторов ожидают и на других сельскохозяйственных предприятиях.

«У нас сформирована группа из специалистов Минсельхоза России, которые сейчас привлечены к работе в правительство Карелии. Мы готовим целую программу по развитию фермерского хозяйства в республике. Поэтому нужны инициативные граждане, готовые заниматься сельским хозяйством. Для этого мы внесли предложения по изменению республиканского законодательства, серьезно расширяем количество земли, которая может предоставляться под фермерское хозяйство, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В частности, в исполнительной власти региона задумали расширить минимум предоставляемой фермерам земли с 30 гектаров до 5000 га. Для этого в республике проводят инвентаризацию сельскохозяйственных угодий, рассматривают возможность перевода земель из простаивающего лесного фонда.