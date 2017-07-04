Москва, 4 июля, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поможет открыть новую конструктивную страницу в российско-американских отношениях, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

ИА REGNUM США — Россия

«Прежде всего, ожидаем, что по итогам встречи может появиться более серьезное понимание относительно взаимодействия по ситуации в Сирии, а также в сфере борьбы с международным терроризмом в целом», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Парламентарий надеется, на конструктивное и объективное обсуждение всех ключевых проблем в российско-американских отношениях.

«Пока, к сожалению, раскрученный администрацией Обамы антироссийский маховик в США никак не собирается сбавлять обороты, и это продолжает негативно влиять на общий характер нашего диалога», — указал глава комитета Госдумы.

Предстоящая беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться 7 июля на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге, предполагается в формате отдельной беседы, а не как контакт «на ногах» в кулуарах форума, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономический советник американского президента Гэри Кон заявил, что повестка встречи пока формируется и еще не была окончательно определена.