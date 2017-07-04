Нальчик, 4 июля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии остался без работы водитель пассажирского автобуса Нальчик — Москва. Увольнение последовало после того, как в интернете был выложен ролик, на котором запечатлены кадры, как веселый водитель прямо за рулем исполняет зажигательную лезгинку.

Dancedb.ru Лезгинка

В ГИБДД Кабардино-Балкарии посчитали, что подобного рода выходки могли обернуться серьезной аварией и нарушителю не место на работе, связанной с перевозкой пассажиров, сообщили ИА REGNUM 4 июля в ведомстве.

Как уточнили сотрудники правопорядка, видеозапись, на которой танцующий водитель управлял автобусом, была сделана 17 апреля 2017 года около 9 часов вечера в Москве.

В ГИБДД разыскали сидевшего за рулем. Им оказался 44-летний житель Зольского района. По его словам, его друг попросил помочь отогнать рейсовый автобус без пассажиров в автосервис.

«По пути следования водитель «пошутил с друзьями. и начал танцевать национальные танцы, но полностью контролировал ситуацию», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Пассажиров в этот момент в автобусе не было, по словам нарушителя правил дорожного движения. Хотя одобрительные возгласы и свист из салона машины все же на видео слышны. При этом, как сам мужчина заверил правоохранителей, он полностью контролировал ситуацию.

Пользователи соцсетей высказывают по поводу инцидента разные мнения. Одни называют такой поступок шофера «мимолетной слабостью, которую можно простить, раз все закончилось хорошо». Другие возмущаются такой безответственностью на дороге, когда многотонная машина могла в отсутствие ежесекундного контроля за ситуацией на дороге стать орудием убийства.