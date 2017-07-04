Петрозаводск, 4 июля, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Маломерное судно, на котором находились четверо детей и пятеро взрослых, столкнулось с подводным камнем и село на мель в акватории Ладожского озера на территории Республики Карелия. Людям потребовалась помощь. Идет проверка обстоятельств ЧП.

Айтен Юран Ладога. Полыхающий закат

Как сообщили 4 июля ИА REGNUM в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, днем 3 июля сотрудникам Петрозаводского линейного отдела на транспорте поступило сообщение о том, что маломерное судно село на мель в 100 метрах от берега острова Путсаари на Ладоге.

«Стражами правопорядка, прибывшими на место происшествия, установлено, что на борту катера находится 9 пассажиров: четверо детей в возрасте полутора, пяти, десяти и тринадцати лет, а также пятеро взрослых. Пострадавших нет, пробоин и разлива нефтепродуктов не обнаружено», — проинформировали в транспортной полиции.

Полицейские провели эвакуацию пассажиров аварийного судна, а сам многоцелевой универсальный катер сняли с мели. Причиной ЧП стало то, что катер во время водной прогулки проходил по недействующему судовому ходу.

«В настоящее время транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УТ на транспорте МВД России по СЗФО.

Напомним, 19 июня в Карелии на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками на борту. Двое юношей смогли доплыть до берега и спаслись, а трое их товарищей, в том числе девушка, пропали без вести. Шансов найти их живыми уже нет. Поиски тел продолжаются.