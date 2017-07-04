Москва, 5 июля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о санкциях за несоблюдения законодательства, касающегося мессенджеров, сообщает ИА REGNUM.

В связи с тем, что на мессенджеры возлагается обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети (например, по номеру мобильного телефона), парламентарии предлагают установить штрафы за неисполнение новых требований.

Штрафы

Поправками в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение новых требований — до 1 млн рублей за неисполнение мессенджерами требований об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Так, предусматривается штраф для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В случае неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями требований Роскомнадзора предусматривается возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Корректировка санкций

Предполагается, что законопроекту будет доработан ко второму чтению. Планируется дифференцировать ответственность «с учетом разной степени общественной опасности вышеперечисленных действий путем изменения размеров предлагаемых административных штрафов».

Ужесточение требований к мессенджерам

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым определила понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и возложила на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей интернета. При этом осуществлять идентификацию пользователей планируется с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.