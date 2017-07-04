Мурманск, 4 июля, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В январе-мае 2017 года рыболовными организациями Мурманской области выловлено 307,9 тыс. тонн водных биоресурсов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года, подготовленной региональным министерством экономического развития, этот объём на 7,1 процента выше уровня соответствующего периода 2016 года.

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«Рост вылова отмечен по треске — на 11,3 процентов, прочим видам рыб — в 1,2 раза, в основном это ставрида, скумбрия и сардина, добытые в водах Марокко и Мавритании, а также по путассу — на 5,1 процента, — сказано в документе. — При этом снизилась добыча пикши на 22,8 процентов, что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море. Вылов сельди в январе-мае 2017 года не осуществлялся. Кроме того, в 2017 году продлен мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях».

Как сообщало ИА REGNUM, временный запрет на лов мойвы с целью сохранения её запасов был введён Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству в октябре 2015 года. Несмотря на то, что мойву в Мурманске рассчитывали заменить треской и пикшей, рыбы в городе больше не стало.

Тем временем, согласно прогнозам мурманских чиновников, объёмы вылова рыбаков в 2017 году будут сохранены — речь о 650 тоннах рыбы в год. Эти объёмы на 4,5 процента ниже уровня 2015 года.

Добавим, об активной работе отечественных рыбопромышленников на экспорт и, как следствие, снижении грузооборота рыбопродукции в порту Мурманска говорят последние несколько лет.

По последней информации, объём рыбы в порту Мурманска за три года сократился на 80 тыс. тонн.