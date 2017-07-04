Москва, 4 июля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Рубль 4 июля торгуется очень стабильно к доллару США и к евро в пределах 0.2%. Такая напряженная стабильность связанна с рядом причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

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«Восстанавливающаяся нефть толкает рубль в сторону роста, а угроза новых американских санкций, нависшая дамокловым мечом, сдерживает это давление. Кроме того дополнительным стабилизирующим фактором 4 июля выступают пониженные объемы торгов из-за выходного в США, где американцы отмечают День независимости. Так что очень вероятно, что котировки рубля и нефти сегодня не претерпят существенных изменений», — пояснил Быков.

«В течение завтрашнего дня (5 июля) очень вероятен рост торговой волатильности, из-за нормализации объема торгов. Однако нефть и угроза новых санкций будут изо всех сил стараться сдерживать рубль от серьезных ценовых изменений пока, баланс двух факторов не нарушится», — считает эксперт.

По его мнению, 5 июля подобных событий состояться не должно, так что курс рубля более вероятно так и останется в диапазонах к доллару США 58,50−59,50 и к евро 66,50−67,50.

«Что касается нефти, то ее восстановление может быть продолжено. 30 июня агентство Baker Hughes, впервые за 24 недели, зафиксировало отрицательную динамику нефтяных буровых вышек в США. Полностью отыграть этот позитив для нефти рынок просто не успел», — отметил Быков.

«Данные вышли 30 июня вечером, 3 июля в США был сокращенный день, а 4 июля вообще выходной. Так что у нефти 5 июля есть все шансы на продолжение роста. Brent может достичь 50−50,50$ за бочку», — полагает эксперт.

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