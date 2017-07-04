Москва, 4 июля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Общественники считают, что после того, как федеральный закон вступил в силу, целесообразно внести поправки, которые позволят значительно усилить защитные функции «зеленых щитов». По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, принятие поправок по усилению правового режима «Зеленого щита» особенно актуально на фоне принятия федерального закона о «лесной амнистии», что может негативно повлиять на процесс формирования и функционирования лесопарковых зеленых поясов.

Лес

«Во-первых, лесопарковый зеленый пояс должен представлять собой цельный природный комплекс, единый экологический каркас, а не фрагментированные участки лесов, объединённых громким названием. Напомню, что идея создания «зеленых щитов» связана с необходимостью улучшить состояние окружающей среды в крупных городах. Это не под силу разрозненным участкам лесов, окруженным застроенными и покрытыми асфальтом территориями», — отметил представитель ОНФ.

Во-вторых, по словам Владимира Гутенева, «зеленый щит» — это не тормоз строительства, а импульс устойчивого развития. Запрет на вырубку пригородных лесов сам по себе не позволит решить проблему загрязнения крупных городов. «Задача «зеленого щита» не просто ограничить вырубку и сплошную застройку примыкающих к городам площадей, но изменить подход к регулированию деятельности на данных территориях. В целях формирования благоприятной окружающей среды в городах, а также сохранения лесов, водных объектов и природных ландшафтов вокруг и внутри них следует отдавать приоритет наиболее экологичным видам деятельности, а в случае необходимости развития территории, изменения должны наносить минимальное изменение ландшафту и максимально сохранять существующие зеленые насаждения», — отметил депутат.

В-третьих, при создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов необходимо исключить подмену режима охраны.

«В границы созданного «зеленого щита» могут попасть водоохранные зоны, защитные леса и иные объекты с более жестким режимом охраны, предусматривающим запреты на многие виды деятельности, которые разрешены в рамках лесопаркового зеленого пояса. Во избежание возникновения конфликта между правовыми режимами необходимо закрепить норму, согласно которой более жесткий режим не отменяется при создании «зеленого щита», — отметил координатор Центра.

Отдельный вопрос, по словам Владимира Гутенева, заключается в том, что леса и природные территории, примыкающие к крупным городам, наиболее уязвимы и подвержены различным заболеваниям и поражению вредителями. В этой связи следует закрепить возможность применять химические препараты для борьбы с заболеваниями и вредителями леса с соблюдением требований экологичности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Владимир Гутенев также подчеркнул, что размещение, в случае необходимости, различных объектов жизнеобеспечения на территории лесопарковых зеленых поясов возможно, но должно быть обоснованным. Развитие населенных пунктов с принятием «зеленого щита» не ограничивается, оно происходит на качественно ином с экологической точки зрения уровне. В случае обоснованной необходимости исключение части территории из «зеленого щита» возможно с обязательной компенсацией иной природной территории, равной или большей площади. «В своих поправках мы законодательно закрепляем обоснованность такого исключения. Иначе данная процедура может превратиться в средство «отодвигания» лесопаркового зеленого пояса, например, в другой район или область», — отметил он.

В заключение Владимир Гутенев подчеркнул, что основой соблюдения режима лесопаркового зеленого пояса должны стать общественное управление и общественный контроль, которые возможны только если населению доступна актуальная и полная информация о состоянии «зеленого щита».

«Одним из наиболее эффективных способов обеспечить доступность информации выступает установление законодательной обязанности по предоставлению ежегодного отчета высшего должностного лица субъекта. Такая норма будет не только способствовать получению информации, но и сама по себе мотивирует на проведение целого ряда мероприятий по охране, соблюдению режима и развитию «зеленого щита», — резюмировал координатор Центра.

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