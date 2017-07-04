Бангкок, 4 июля, 2017, 16:26 — ИА Регнум. В центральной провинции Таиланда у 11 человек диагностировали вирус Зика, заявили региональные власти, 4 июля сообщает Bangkok Post.

Cynthia Goldsmith Вирус Зика под микроскопом

Результаты лабораторных исследований, полученные 1 июля, показали, что 11 человек заражены вирусом Зика, заявил губернатор провинции Пхичит Вирасак Вичицангси.

Еще 27 человек проходят обследование, врачи полагают, что они также могли заразиться вирусом, переносимым комарами рода Aedes, добавил Вичицангси.

Органы здравоохранения отправили команду по обработке территории от комаров в район, где проживали пациенты, у которых обнаружили вирус. Предстоит обработать территорию, на которой расположено около 667 домов.

Напомним, вирус Зика опасен для беременных женщин, поскольку может привести к микроцефалии — патологии развития головного мозга у новорожденного ребенка. В сентябре 2016 года в Таиланде зафиксировали два случая микроцефалии у новорожденных, чьи матери были заражены вирусом Зика.

В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что у новорожденных впервые диагностировали микроцефалию, вызванную вирусом Зика. После Таиланда Вьетнам стал второй страной в Юго-Восточной Азии, где было диагностировано данное заболевание.