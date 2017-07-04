Москва, 4 июля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Цены на нефть 4 июля умеренно корректируются. Рынок очень интересуют обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов от API и EIA, но на этой неделе они будут публиковаться с опозданием на день из-за сегодняшнего выходного в США. На этом фоне стоимость сырья остается вблизи четырехнедельных максимумов, но дальше не растет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

«По данным ОПЕК, в мае добыча странами-нефтепроизводителями внутри картеля вросла на 260 тыс. баррелей в сутки в месячном сопоставлении, и это самый значительный прирост с начала текущего года. Ровно половину подъема обеспечиваю страны, работающие за рамками соглашения — это Ливия и Нигерия», — сказала эксперт.

По ее мнению, «сам факт заметного расширения суточной выкачки нефти в этих государствах способен вызвать недовольство остальных, несмотря на обозначенные ранее условия».

«Суммарный объем добычи ОПЕК в июне все еще превышает установленную 30 ноября 2016 года цель — сейчас на 300 тыс. баррелей в сутки. В среднем картель качает по 32,5 млн баррелей в сутки, и это слишком много для наблюдаемого вялого мирового спроса на энергоносители и постоянного увеличения добычи в США», — отметила Бодрова.

«Цены на нефть прервали самую длинную фазу роста в 2017 году, но пока коррекция не набирает обороты — вполне возможно, что снижение расширится после публикации новой порции статданных по запасам», — предположила эксперт.

Добавим, 4 июля баррель Brent отступает на 0,3% и стоит к настоящему времени $49,50. «Бочка» легкой нефти WTI торгуется по $46,92 (-0,3%).

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