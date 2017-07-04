Бишкек, 4 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Власти Киргизии не видят альтернативы Евразийскому экономическому союзу. Об этом заявил спикер республиканского парламента Чыныбай Турсунбеков в ходе встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, пишет «Парламентская газета».

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«Когда мы видим положительные результаты ЕАЭС, мы рады, а когда видим проблемы — обсуждаем пути их решения. Поскольку Киргизия вступила в Евразийский союз менее двух лет назад, ей необходимо решить ряд вопросов, в том числе связанных с фитосанитарией и работой ветеринарных лабораторий», — добавил он.

Валентина Матвиенко согласилась с мнением Турсунбекова и отметила, что решение президентов России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии объединиться в Евразийский экономический союз было абсолютно верным, сообщило ИА «24.kg».

"Киргизия демонстрирует сегодня хорошие макроэкономические показатели и темпы роста экономики. Думаю, что эта тенденция будет закреплена и продолжится. Это, конечно, в первую очередь результат работы руководства страны и тружеников Киргизии. Но большая доля достижений есть и в том, что республика вступила в ЕАЭС», — подчеркнула она.

Подводя итог, Чыныбай Турсунбеков заявил о том, что после присоединения к Евразийскому альянсу Киргизии удалось увеличить товарооборот как с Россией, так и с другими странами-участницами Евразийского альянса.

«Когда мы видим положительные результаты ЕАЭС, мы радуемся. Например, в первом квартале 2017 года товарооборот между Россией и Киргизией вырос на 2,7%. Это хороший показатель», — цитирует киргизстанского спикера ИА «Knews».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2016 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 458 млрд сомов (более 388,13 млрд рублей по текущему курсу), рост ВВП достиг 3,8%, инфляция же, согласно официальным данным, снизилась на 0,5%.

В первой половине 2017 года ВВП страны вырос на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Объем ВВП при этом составил около 153 млрд сомов (129,6 млрд рублей).