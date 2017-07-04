Великие Луки, Псковская область, 4 июля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В городе Великие Луки Псковской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении фельдшера скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, из опубликованной информации следует, что в Великих Луках пациент избил женщину-фельдшера, которая оказывала ему первую медицинскую помощь при доставлении в больницу.

Машина скорой помощи

Об инциденте сообщила газета «Московский комсомолец в Пскове». По данным издания, 27-летний пациент избил 60-летнего врача скорой помощи у дома №5 на улице Комсомольской в Великих Луках. Как сообщила газете заместитель главврача великолукской станции Наталья Артамонова, пациента госпитализировали из кафе, он был без сознания, но по пути очнулся и стал избивать женщину-врача. Медики вынуждены были покинуть машину, но пациент побежал за ними и избивал на глазах у сотрудников полиции. Нападавшего задержали только после вмешательства местных жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля на врача скорой помощи напал буйный пациент в Архангельске — по этому факту также проводят проверку следственные органы СКР. Ранее уголовное дело было возбуждено по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Сыктывкаре.

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