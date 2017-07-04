Москва, 4 июля, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Российский рубль 4 июля торгуется крайне сдержанно и неактивно в парах с иностранными валютами. Нейтральный внешний фон и скудный новостной поток не способствуют энергичным движениям, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Сокращение внутридневной волатильности основано и на сегодняшнем отсутствии нерезидентов в торгах: в США празднуют День независимости, заокеанские трейдеры отдыхают», — отметила эксперт.

«Доллар США все еще не может подняться в область 60 рублей, но вероятность развития такого движения все-таки имеется», — считает Бодрова.

«Определенное усиление позиций гринбека в парах с мировыми валютами, отток капитала из фондов, инвестирующих в российские активы, и общее сдержанное отношение летнего рынка к стратегическим вложениям не способствуют излишней стойкости рубля», — полагает эксперт.

Добавим, 4 июля доллар США торгуется по 59,25 рубля (-0,01%). Евро стоит 67,25 рубля (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 5 июля, составляют 59,22 рубля за американскую валюту и 67,29 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 26 и 9 копеек соответственно.

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