Санкт-Петербург, 4 июля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. На плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов», который строится на Балтийском заводе Санкт-Петербурга, 4 июля произошло короткое замыкание.

Bz.ru Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (фото 2015 года)

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в 14:15 на территории предприятия на Косой линии Васильевского острова.

«В помещении размером 4×4 м произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения. В 15:25 пожар ликвидирован», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара, которому сразу был присвоен повышенный номер 2, привлекалось от МЧС 14 единиц техники и 70 человек личного состава.

На Балтийском заводе заявляют, что инцидент не повлиял на работу предприятия, а задымление было локализовано силами сотрудников завода.

Для справки.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) проекта 20 870 с реакторными установками КЛТ-40С предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). ПЭБ предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Головной ПЭБ «Академик Ломоносов» строится для ПАТЭС в городе Певек Чукотского автономного округа. Плановый срок завершения строительства и готовности ПЭБ к буксировке на место базирования — ноябрь 2017 года.

«Все работы по строительству плавучего энергоблока (ПЭБ), осуществляемые на Балтийском заводе, организованы в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области ядерной и радиационной безопасности и при строжайшем соблюдении всех необходимых мер безопасности под контролем надзорных органов федеральной власти», — заявляют на Балтийском заводе.

Ранее экологи «Гринпис» заявляли об опасности предстоящей процедуры загрузки ядерного топлива на плавучий энергоблок и требовали от властей Санкт-Петербурга запретить эти действия в городской черте. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в марте 2017 года отказалось поддержать запрос депутата от партии «Яблоко» Михаила Амосова относительно возможной радиационной угрозы из-за работ на плавучей атомной станции, строящейся на Балтийском заводе.