Москва, 4 июля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Продолжение анимационного фильма «Гадкий я» вышло в лидеры российского кинопроката, за период с 29 июня по 2 июля 2017 года мультфильм уже собрал 553 млн рублей, об этом 4 июля сообщили «Известия».

«Гадкий я — 3» , рекламный постер анимационного фильма

По мнению портала Kinodata, мультфильм может заработать в России около $ 18,5 млн (1 млрд 100 млн рублей). Второе место в рейтинге заняла лента «Трансформеры: последний рыцарь», пятый фильм Майкла Бэя за вторые выходные показа собрал 134 млн рублей, а общие кассовые сборы картины в России составили 787 млн рублей.

На третьем месте расположились «Тачки 3», с 29 июня по 2 июля 2017 года мультфильм собрал 29 млн рублей, а за все дни показа — 576 млн.

Четвертое место досталось фильму «Мумия» с Томом Крузом, общие сборы картины за все дни показа в России составили 937 млн рублей, за прошедшие выходные — 25 млн.

Замыкает ТОП-5 «Синяя бездна» Йоханнеса Робертса, премьера триллера в России состоялась 29 июня 2017 года, за первые выходные показа фильм собрал 29 млн рублей.

Напомним, премьера мультфильма «Гадкий я 3» состоялась в России 29 июня 2017 года. В новом фильме у Грю появился брат-близнец Дрю, который сразу же стал сманивать главного героя на темную сторону. Первая часть фильма вышла в 2010 году, её прокатные сборы составили $ 543 млн.