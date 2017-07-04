Луганск, 4 июля, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что украинские инвесторы, не замешанные в финансировании и поддержке войны Киева в Донбассе, могут предоставлять свои инвестиционные проекты к рассмотрению в Луганской Народной Республике. Об этом 4 июля сообщил представитель пресс-центра Народного совета ЛНР.

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«Вы знаете, самое главное, чтоб это были люди, у которых руки не в крови, чтобы они не относились к тем украинским олигархам, которые уже нас предали, которые оставили наши предприятия без оборотных средств, оставили наши коллективы без работы — этим людям, конечно же, дорога закрыта. Если это нормальные, порядочные, с хорошей историей люди — пускай приносят свои инвестпроекты, будем изучать», — сказал руководитель законодательного органа республики.

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Стоит напомнить, что в начале июня депутаты Народного совета ЛНР приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики по вопросам инвестиционной деятельности». Принятым документом внесены изменения в законы «О налоговой системе», «О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее взимания» и «Об инвестиционной деятельности», что позволят привлечь в республику финансовые средства частного сектора экономики.

Также в пресс-центре Народного совета проинформировали, что сегодня, 4 июля, состоялось расширенное заседание комитета Народного совета ЛНР по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма, на котором депутаты совместно с представителями профильных министерств и ведомств подвели итоги работы за первое полугодие и обсудили дальнейшие планы работы комитета.

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«Сегодня обсуждался план законотворческой деятельности на второе полугодие, мы определились с самыми основными проектами, над которыми мы будем работать в течение июля, августа и сентября», — отметил председатель профильного комитета, депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Сидоров.

Парламентарий отметил, что возглавляемый им комитет выполнил план за первое полугодие примерно на 80−85%.

«Вопросы, которые переносились на второе полугодие, касаются того, что в условиях жесткой экономии бюджетных средств необходимо корректировать финансово-экономическое обоснование к проектам законов для того, чтобы не создавать напряжения бюджета республики. Мы понимаем, что любая неправильная норма, которую мы заложим сейчас, может завтра повлиять на людей, этого мы допустить не можем. Мы считаем, что министерства и ведомства, с которыми работает комитет, справляются со своей работой. Есть, конечно, ряд острых моментов, но совместными усилиями все сложности мы сумеем преодолеть», — подчеркнул Дмитрий Сидоров.