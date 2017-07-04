Пекин, 4 июля, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Министерство гражданских дел КНР опубликовало заявление, согласно которому непрекращающиеся проливные дожди, начавшиеся на территории ряда южных провинций КНР 29 июня, привели к гибели 56 человек и исчезновению еще 22 местных жителей.

Paul Gonzalez Осадки в КНР

В результате наводнений и оползней были разрушены около 27 тыс. зданий, еще около 37 тыс. домов были повреждены. Наибольшие разрушения зарегистрированы в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси-Чжуанском автономном районе и Чунцине, пишет «Чжунго синьвэнь».

Прямой экономический ущерб оценивается в 25,27 млрд юаней ($3,72 млрд). 3 июля центральное правительство КНР перевело первые 1,88 млрд юаней на ликвидацию последствий разрушительных наводнений в 20 провинциях Китая.

Около 3 тыс. военнослужащих были направлены в провинцию Хунань для оказания помощи местным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Гуанси-Чжуанского автономного района сообщили о начале масштабной операции по ликвидации последствий разрушительных наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями. Наводнения в Гуанси привели к гибели 16 человек, судьба еще 10 местных жителей остается неизвестной.