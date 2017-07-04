Луганск, 4 июля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Чтобы избежать отправки на фронт, солдат ВСУ ранил сам себя, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 4 июля Луганский информационный центр.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

По его словам, случай с небоевым ранением произошел в 93-й бригаде ВСУ, дислоцирующейся в районе населенного пункта Северодонецк. Военнослужащий бригады, опасаясь, что его отправят воевать на передовую, ранил сам себя в ногу из огнестрельного оружия.

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Марочко добавил, что данный факт небоевого ранения скрывается от командования ВСУ.

Напомним, случаи небоевых ранений регулярно случаются в рядах ВСУ как по причине употребления алкоголя и наркотических веществ, так и вследствие несоблюдения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

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Также представители ЛНР отмечали, что командование ВСУ выдает небоевые потери за гибель или ранения в результате обстрелов со стороны войск республик.