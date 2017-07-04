Санкт-Петербург, 4 июля, 2017, 16:00 — ИА Регнум. На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство KIA Rio нового поколения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ratel69 Салон нового автомобиля Kia Rio

Началу финальной сборки модели предшествовала продолжительный подготовка, в ходе которой была проведена адаптация автомобиля под российские условия и налажены производственные процессы. Новый KIA Rio производится по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузова с уровнем локализации равному 47%, сообщают в компании.

На новинке устанавливаются новый бензиновый двигатель 1,4 Kappa MPI (100 л.с.), а также модернизированный бензиновый двигатель 1,6 Gamma MPI (123 л.с.). Автомобиль будет оснащаться в ряде комплектаций линзованными фарами с дополнительной секцией боковой подсветки поворотов.

В стандартное оснащение вошли система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» и система контроля давления в шинах. На машине будут также установлены подушки безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, обогрев боковых зеркал, система контроля давления в шинах.

Как указано на сайте компании, комплектации, цены и более детальная техническая информация будут предоставлены ближе к началу продаж нового поколения Kia Rio в августе 2017 года.

История модели Kia Rio началась с другой модели компании — хэтчбэка Kia Pride, который был выпущен в 1978 году. Автомобиль создавался совместно компаниями Kia, Ford и Mazda, он продавался в США как Ford Festiva. Затем была модель Kia Avella (выпускалась с 1994 года) и уже в 1999 году автомобиль получил название Rio.

На европейском рынке машина присутствует с 2000 года. В 2002 году автомобиль был обновлен, изменениям подверглась как внешность, так и салон, следующее обновление модель получила в 2006 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Hyundai 15 февраля начал выпуск седана Hyundai Solaris нового поколения.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» функционирует в Санкт-Петербурге с 2010 года. Предприятие работает в три производственные смены, на заводе занято порядка 2200 сотрудников. В настоящее время «ХММР» является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России, после «АвтоВАЗа». На предприятии производятся модели Kia Rio, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta, сборка которого началась в августе 2016 года.

Модели Kia Rio и Hyunday Solaris являются самыми популярными иномарками в России, а Hyundai Creta находится в числе лидеров рынка в сегменте SUV. В 2016 году петербургский завод южнокорейской корпорации Hyundai выпустил 207 тысяч автомобилей. В 2017 году завод намерен выпустить 220 тысяч автомобилей, что будет эквивалентно проектной производственной мощности предприятия.