Донецк, 4 июля, 2017, 17:22 — ИА Регнум. В ДНР практически во всех вузах наблюдается наплыв абитуриентов. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 4 июля заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«На сегодняшний момент более 50% вузов республики имеют такую нагрузку по поступающим, которой у них не было до войны. К нам приезжают учиться из ближнего и дальнего зарубежья, из временно подконтрольных Украине территорий, а также из Львова, Ивано-Франковской области», — рассказал Захарченко.

По его словам, в ДНР сохраняется высокий уровень образования.

«У нас высокое качество образования, сохранен весь преподавательский состав, также мы смогли преобразовать нашу программу под российские методические планы. Наши дипломы признает Россия», — напомнил Захарченко.

Напомним, в 2017 году Российская Федерация официально признала действительность паспортов ДНР и ЛНР, а также других документов, удостоверяющих личность. В частности, кроме паспортов, также признаны действительными документы об образовании и о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году из Донецка в Винницу переехало около 50% преподавательского состава Донецкого национального университета. Вместе с преподавателями в Винницу переехало до 50% студентов. После этого второе общежитие ДонНУ, которое расположено в центре Донецка, было полностью занято бойцами ДНР.