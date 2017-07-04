В Подмосковье капитально отремонтируют более 200 км ЛЭП
Люберцы, Московская область, 4 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В Московской области до конца 2017 года капитально отремонтируют 202 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), 628 трансформаторных и распределительных подстанций, сообщили в АО «Мособлэнерго».
Основная часть работ по капитальному ремонту запланирована на июль-сентябрь. В настоящее время выполнена уже четверть запланированного объема.
Наибольший объем работ по капитальному ремонту воздушных линий выполнен в Звенигороде, а по ремонту кабельных линий — в городском округе Люберцы.
В Раменском, Одинцовском, Воскресенском районах и Мытищах отремонтировано наибольшее количество зданий трансформаторных подстанций.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2017 года, в Московской области бесхозяйными являются 393 единицы электросетевых объектов и 142 километра линий электропередачи.
Напомним, в 2016 году в Подмосковье было зарегистрировано 4233 единицы электросетевых объектов и 1053 километра ЛЭП.
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