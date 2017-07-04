Киев, 4 июля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона на Украину состоится 9 июля 2017 года, сообщили в 4 июля в пресс-службе украинского президента Петра Порошенко.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Во исполнение договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Америки 9 июля в Украине с визитом будет находиться государственный секретарь США Рекс Тиллерсон», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Киеве состоится встреча Тиллерсона и украинского президента. Переговоры будут посвящены укреплению украинско-американского «стратегического партнерства».

Кроме того, Тиллерсон и Порошенко обсудят «продолжение координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины».

Украинская и американская стороны также поговорят на тему соглашений, достигнутых с Вашингтоном в ходе недавней поездки Порошенко в США.

Напомним, визит Порошенко в Вашингтон состоялся 20−21 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в украинских СМИ появилась информация о предстоящем визите в Киев Тиллерсона. Уточнялось, что визит продлится где-то два - два с половиной часа.