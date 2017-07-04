Москва, 4 июля, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе приветствовал китайскую делегацию и лидера КНР Си Цзиньпина. Он выразил надежду, что в ходе переговоров будут детально проговорены вопросы, которые «для нас представляют наибольший интерес».

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Глава КНР поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию с визитом и за награждение орденом Святого Андрея.

Говоря о повестке переговоров, китайский лидер заявил, что Россия и Китай твёрдо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы.

«Мы успешно продвигаемся в сопряжении инициативы «Один пояс, один путь» и ЕАЭС», — сказал Си Цзиньпин, отметив «бурное» развитие сотрудничества РФ и КНР в инвестиционной, энергетической, гуманитарной и межрегиональной областях.

«Наше стратегическое партнёрство не только пошло на пользу нашему собственному развитию, но также внесло огромную положительную энергию в поддержание мира и безопасности во всём мире в качестве стабилизатора в быстро меняющейся международной обстановке», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также отметил сложные перемены, которые переживает международная ситуация и открывающиеся в связи с этим как вызовы, так и возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Россию прибыл с государственным визитом председатель КНРСи Цзиньпин.