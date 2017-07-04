Киев, 4 июля, 2017, 17:17 — ИА Регнум. В городе Торецке (Донбасс, под контролем ВСУ) на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» возник пожар. Об этом 4 июля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Отмечается, что информация о пожаре в вентиляционном штреке шахты поступила в 5:50 4 июля.

«Возгорание произошло примерно в 5:00 на верхней части выработки верхнего штрека на участке №117, на горизонте 1146 м. Всего в шахте находились 250 горняков, на аварийном участке горняков не было. По состоянию на 7:00 в шахте остались 53 горняка», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара получил ожоги мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом: ожоги I, II и III степеней спины в состоянии средней тяжести. Работа предприятия приостановлена.

На месте происшествия работают три отделения 10-го Военизированного горно-спасательного отряда в составе 25 человек.

Ранее, 12 июня на шахте «Новодонецкая» Допропольского района (Донбасс, под контролем ВСУ) произошел взрыв метана. В результате происшествия четыре шахтера получили ожоги.

Кроме того, 4 июля пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности Украины информирует, что в июне 2017 предприятия угольной промышленности всех форм собственности с подконтрольной ВСУ части Донбасса добыли 888 060 тонн угля, Львовской области — 110 370 тонны, Днепропетровской области — 1 620 125 тонн.

При этом госшахты Донбасса не выполнили план добычи угля. «Государственными шахтами Донецкого региона было добыто 193 040 тонн угля. При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием был уменьшен на 38 460 тонн… На предприятиях Минэнергоугля Луганской области поднят на-гора 33 675 тонн угля. На государственных шахтах «минус» к плановому заданию составил 42 325 тонн», — говорится в сообщении.

В то же время горняки Днепропетровской и Львовской областей перевыполнили планы добычи «черного золота». «Угольным объединением Днепропетровской области ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в июне 2017 добыто 1 620 125 тонн угля. Уровень добычи на 78 265 тонн больше планового задания. Во Львовской области трудовой коллектив ГП «Львовуголь» добыл 110 370 тонн угля. «Плюс» к поставленной задаче составил 970 тонн топлива. Госпредприятием «Волыньуголь» в июне добыто 8680 тонн угля. Данный уровень добычи ниже планового задания на 14 720 тонн», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 года угольные предприятия ДНР добыли 12 млн. 5 тыс. 154 тонны угля. Это почти на три миллиона тонн больше, чем в 2015 году. Об этом сообщала пресс-служба Министерства угля и энергетики республики. При этом в 2016 году шахты ЛНР добыли порядка 5 млн тонн угля.

«Субъектами хозяйствования угледобывающей промышленности ЛНР за 2016 год добыто каменного угля в полтора раза больше, чем в 2015 году — порядка 5 миллионов тонн», — сообщила и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко.

Напомним, за семь месяцев 2016 года на государственных угольных предприятиях Украины, находящихся на подконтрольной ВСУ территории, произошло 278 случаев общего производственного травматизма, из них 10 случаев — со смертельным исходом. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года уровень общего производственного травматизма увеличился на 62 случая (27,5%, 218 случаев в 2015 году). Показатель смертельного травматизма возрос. За аналогичный период прошлого года зафиксировано два случая травматизма со смертельным исходом.

Ранее, 25 июня 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина купит у США 2 млн тонн угля. «Нам есть много о чем говорить. И об участии американских компаний в приватизации энергетических компаний… Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились, что американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам… У нас будет гарантированная поставка минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия, сейчас должны заключаться контракты», — сказал президент.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики Украины, в 2016 году Украина купила у России 566,72 тыс. тонн антрацита на $45,77 млн (средняя цена — $80,8/тонна), из ЮАР — 366,66 тыс. тонн на $22,88 млн (средняя цена — $62,4/тонна). Таким образом, в 2016 году Украина сократила импорт антрацита на 13,2% по сравнению с 2015 годом (1,75 млн тонн) и на 54,6% по сравнению с 2014 годом (2,54 млн тонн).