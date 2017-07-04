Ростов-на-Дону, 4 июля, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ озвучила имя претендента на пост председателя избирательной комиссии Ростовской области. Вероятнее всего, возглавит региональный избирком экс-чиновник донского правительства Андрей Буров, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Стенд

«В связи с формированием избирательных комиссий субъектов Российской Федерации ЦИК России предложила избиркому Ростовской области кандидатуру Андрея Бурова», — говорится на сайте ЦИКа.

На сегодняшний день Буров занимает должность заместителя генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития». До назначения на эту должность он занимал пост министра внутренней и информационной политики донского региона. После его ухода ведомство было упразднено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов покинет свой кабинет после 22 лет работы на этом посту, стало известно в конце мая этого года. Глава регионального избиркома признался, что решил уступить дорогу молодым. Сергей Юсов возглавил облизбирком в 1995 году. На его счету в качестве председателя — пять президентских выборов и шесть выборов депутатов Госдумы РФ.

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Напомним, избирательная кампания осени 2016 года была омрачена скандалом. На прошлой неделе в Ростове-на-Дону был вынесен приговор трем членам избирательной комиссии №1958 Пролетарского района и наблюдателю, которые попались на вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ в сентябре прошлого года. Совершенное злодеяние судьи оценили штрафом в размере от 250 до 350 тыс. рублей.