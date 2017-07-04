Ярославль, 4 июля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Ярославские муниципальные рынки показали убытки в первом квартале 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Отчетность муниципальных предприятий представлена к заседанию балансовой комиссии предприятий (аналог совета директоров).

City-yaroslavl.ru Рынок «Старый город»

Наибольший убыток у МУП «Городской торгово-выставочный центр» (бывший «Старый город). За три месяца он составил 1,31 млн рублей. На втором месте — «Ярмарки Дзержинского района», которые сработали с убытком в 1,09 млн. Убыток МУП «Ленинский рынок» составил 341 тыс рублей.

При этом «Ленинский рынок» и «ГТВЦ» по плану должны были сработать с небольшой прибылью. «Ярмарки Дзержинского района» и планировали убыток, но значительно меньший.

При этом все три предприятия «перевыполнили» план по заработной плате собственным сотрудникам. Так в «Ленинском рынке» средняя зарплата в первом квартале составила 34 673 рубля при плане в 27 700, в «ГТВЦ» 25 173 при плане в 20 356, а в МУП «Ярмарки Дзержинского района» 33 682 при плане в 25 207 рублей.

Основным видом деятельности муниципальных рынков является сдача торговых мест в аренду предпринимателям.